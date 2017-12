Bloqueio parcial causa 10 km de congestionamento na Tamoios Até as 18 horas desta terça-feira (9), a Rodovia dos Tamoios tinha a pista parcialmente interditada no km 72,5, no trecho da serra, em Caraguatatuba, devido ao tombamento de um caminhão de lixo ocorrido próximo de meio-dia. Quem viajou para passar o Carnaval no litoral norte paulista e tentava retornar para o planalto, pegava dez quilômetros de congestionamento a partir de Caraguatatuba.