Blu-ray está a um passo da vitória sobre o HD-DVD

A tecnologia Blu-ray, da Sony, está se firmando como a vencedora na batalha pela próxima geração de DVDs, os de alta definição. Do outro lado da disputa, a Toshiba anunciou nesta segunda-feira, 18, que vai rever as estratégias do seu formato HD-DVD. VEJA TAMBÉM Blu-Ray, a nova geração do DVD Batalha pelo formato de DVDs está decidida; é hora de vender Empresa lança discos Blu-ray e HD-DVD no Brasil Link - A guerra Blu-ray versus HD-DVD Uma definição nesse mercado ajudaria consumidores a decidir por qual plataforma optar e investir, além de inflar as vendas de discos e tocadores Blu-ray, afirmam analistas. Mas a escolha pode desapontar cerca de 1 milhão de pessoas pelo mundo, que já compraram tocadores HD-DVD. A Toshiba afirmou nesta segunda que não há decisão final sobre o fim do HD-DVD, mas uma revisão de estratégias. O comentário começou no fim de semana em jornais japoneses, segundo os quais os negócios em torno do HD-DVD seriam fechados. Uma oficial da companhia, que pediu para não ser identificada por não ter autorização para falar sobre o assunto, afirmou que um encontro de cúpula da Toshiba pode chegar a decisão nesta-terça-feira, 19. O HD-DVD vem competindo com o Blu-ray, da Sony e Matsushita, que faz os produtos Panasonic, além de utilizado pelos cinco maiores estúdios de cinema de Hollywood. Ambos os formatos têm excelência em áudio e vídeo, mas são incompatíveis entre si e não funcionam em players antigos de DVD. O HD-DVD era promissor por ser mais barato enquanto o Blu-ray apostava na grande capacidade de armazenamento. Apenas um dos formatos deve levar a guerra, semelhante à vencida pelo VHS contra a Betamax, da Sony, nos idos de 1980. Dessa vez, porém, parece que a Sony conseguirá ditar o rumo da indústria pelas próximas décadas.