Blu-ray frustra expectativas nos EUA

Mesmo com o fim da produção de aparelhos HD DVD pela fabricante Toshiba, a venda de aparelhos Blu-ray, considerado o sucessor do DVD, não decolou no mercado norte-americano. Segundo a consultoria NPD, as vendas de aparelhos Blu-ray (com exceção dos videogames Playstation 3) caíram 40% entre janeiro e fevereiro nos Estados Unidos. Leia a matéria completa no caderno Economia&Negócios de hoje. A guerra entre os dois formatos existe desde que ambos foram lançados, em 2006. Desde então, a disputa pelo mercado consumidor e pela atenção de grandes estúdios cinematográficos fez com que muita gente ficasse confusa entre qual dos padrões escolher. Entenda as principais diferenças entre os dois formatos. Em fevereiro de 2008, a fabricante japonesa Toshiba anunciou que não iria mais fabricar aparelhos HD DVD, e Blu-ray foi então considerado o vencedor vencedor desta "batalha tecnológica". Essa tecnologia tem uma vantagem mercadológica importante: seus aparelhos estão embutidos nos consoles de jogos Sony PlayStation 3, que já tinham vendido mais de 10 milhões de unidades até o anuncio da Toshiba. No Brasil, muitos consumidores investiram no HD DVD e se frustraram com a desistência da Toshiba. Leia a matéria do Link "Compra de HD DVD foi má escolha".