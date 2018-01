Blu-ray supera vendas do formato HD-DVD na Europa

As vendas de filmes em DVDs gravados no formato Blu-ray superaram o desempenho do padrão rival HD-DVD na Europa neste ano, ultrapassando a barreira de 1 milhão de unidades e sendo responsáveis por 73% de todas as vendas de discos de alta definição na região. Citando dados de vendas da indústria, a associação que apóia o formato Blu-ray informou em comunicado que as vendas de DVDs de filmes superou a marca de 1 milhão de unidades e quando se inclui discos com videogames o número total ultrapassa as 21 milhões de unidades. O console de videogame PlayStation 3, da Sony, tem incorporado um drive de DVD Blu-ray. Hollywood e fabricantes de eletrônicos esperam que os discos de alta definição, que reproduzem imagens melhores e são capazes de armazenar mais dados, vão ajudar a reviver um mercado doméstico de DVDs que apresenta performance lenta. Mas o lançamento dos aparelhos de DVD de alta definição tem sido complicado pelo fato de haver duas tecnologias competidoras disputando mercado, a Blu-ray e a HD-DVD. Por trás do HD-DVD está a Toshiba e apoiando o Blu-ray está a Sony. Do total de DVDs de alta definição comprados por consumidores na Europa até agora neste ano, 73% foram de discos Blu-ray e o restante no padrão HD-DVD, segundo a empresa de medição Media Control Gfk International. Os discos de filmes Blu-ray mais vendidos foram 300, Spider-Man 3 e Piratas do Caribe: No fim do mundo. A Home Media Research informou em outubro que as vendas de títulos em DVDs Blu-ray superaram as vendas de filmes gravados em HD-DVD nos Estados Unidos por uma razão de dois para um nos primeiros nove meses do ano.