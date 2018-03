Bluetooth cai na moda e vira arma publicitária em SP

A tecnologia bluetooth, desenvolvida para diversos equipamentos, ganha força nos celulares - no ano passado, já estava em 56,3% dos aparelhos homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Nem todos os paulistanos sabem disso e muitos preferem manter seu bluetooth desativado, para economizar bateria e evitar rastreamento por outros aparelhos. Mesmo assim, de olho nos milhares de usuários que o utilizam, cresce o número de estabelecimentos comerciais que já adotam a publicidade móvel.

Advogados consultados pela reportagem não veem grandes problemas. Até por ser uma ferramenta recente, dizem que ainda não há nenhum caso na literatura jurídica sobre o uso incorreto ou abusivo do bluetooth. Especialistas alertam, no entanto, para o risco de a ferramenta se tornar porta de entrada para envio de vírus e mensagens ilícitas. ?O bluetooth ativado pode ser uma porta aberta para o recebimento de conteúdo impróprio?, adverte Rony Vainzof, sócio do escritório de advocacia Opice Blum. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.