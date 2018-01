Blumenthal em Londres Heston Blumenthal está às voltas com a inauguração de um restaurante em Londres. Superado o episódio da contaminação de quarenta clientes, que obrigou o fechamento do seu premiado The Fat Duck, em Brey, o chef inglês deu a volta por cima e assumiu o comando do restaurante do hotel Mandarin Oriental, na capital inglesa. A notícia foi dada em primeira mão pelo twitter pela editora da revista americana Gourmet, há alguns dias, mas só agora foi confirmada pelo chef em entrevista ao jornal The Independent. O restaurante londrino vai manter o estilo contemporâneo tecno-emocional do chef que teve uma trajetória de sucesso meteórica: passaram-se apenas dez anos entre o dia que ele abriu seu restaurante numa cidadezinha a oeste de Londres e a conquista da terceira estrela Michelin. O menu será influenciado por suas próprias pesquisas e pelo seu modo particular de ver a gastronomia britânica.