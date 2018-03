BM&FBovespa muda horários para Copa; Cetip mantém calendário

No entanto, as clearings de câmbio e de ativos vão funcionar normalmente, informou a instituição.

Nos demais dias de jogos do Brasil no mundial, os negócios nos mercados de ações e de juros serão encerrados duas horas antes da partida. E, para efeito de contabilidade, essas datas serão consideradas como dias úteis.

Já a Cetip, maior depositária de títulos privados da América Latina, informou que, devido ao funcionamento normal do Sistema de Transferência de Reservas (STR) do Banco Central nos dias de jogos do Brasil, manterá os seus horários normais de registros e liquidações.

"Nesses dias, todos os participantes, inclusive aqueles sediados em cidade em que tenha sido declarado feriado, deverão manter em seus locais de trabalho pessoal qualificado para atender a quaisquer necessidades relacionadas às contas sob sua responsabilidade", informou a Cetip, em nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Aluísio Alves)