BM&FBovespa tem novos produtos para o agronegócio

A BM&F Bovespa aproveitou o seminário para apresentar novos produtos e serviços em desenvolvimento voltados para o agronegócio. O objetivo, conforme o diretor de Commodities, Ivan Wedekin, é dar ao produtor rural alternativas mais simples de seguro de preço. Entre os produtos está um contrato de ações de balcão, flexível e simplificado, para soja.

O novo modelo de contrato, que a bolsa tentará apresentar em agosto, teria liquidação financeira com base no preço futuro da soja em Paranaguá, data predefinida para o exercício da opção pelo produtor (opção europeia), tamanho livremente pactuado entre as partes e inclusão ou não de garantias. Ao exercer a opção, o produtor não ganharia uma posição no mercado futuro.

Outro produto apresentado por Wedekin é o contrato futuro de etanol hidratado, com lançamento previsto para o segundo semestre. Ele teria liquidação financeira em reais, formação de preços em Paulínia, liquidação no vencimento por indicador de preços (nos moldes do boi gordo e milho).

"Todo mundo diz à bolsa que quer um contrato futuro de etanol", justificou Wedekin. Ele lembrou que já existe um contrato para álcool anidro, usado por exportadores, e que a nova possibilidade serviria principalmente ao mercado interno e para dar orientação ao setor.