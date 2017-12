BMW cria postes de iluminação com tomadas para recarregar carros elétricos

A BMW desenvolveu postes de iluminação equipados com tomadas para carregar carros elétricos, disse a montadora nesta sexta-feira, que fará um projeto piloto em Munique no ano que vem usando redes de luz existentes.

A BMW disse que criou dois protótipos de postes de "iluminação e recarga" que combinam eficientes luzes LED com estações de recarga para carros elétricos ChargeNow da companhia.

"Infraestrutura de recarga perfeitamente integrada é essencial se queremos ver mais veículos elétricos nas ruas de nossas cidades no futuro", disse o membro do Conselho da BMW, Peter Schwarzenbauer.

O projeto piloto em Munique vai instalar os primeiros postes de recargas, que podem ser implantados diretamente na infraestrutura de iluminação de rua existente da autoridade local, disse a BMW.

Estas estações de recargas podem ser usadas pelo maior número de motoristas possível, independentemente do modelo do veículo e do fornecedor de eletricidade, disse a BMW.

Dois postes já estão instalados na frente da sede da BMW. Os motoristas poderão pagar a recarga de seus carros via aplicativo para celulares.

A BMW desenvolveu alguns dos mais avançados carros elétricos, incluindo o i3 e o híbrido i8. No entanto, carros elétricos como categoria de produto têm enfrentado dificuldades para ganhar popularidade devido ao alcance operacional limitado, à escassez de estações de recarga e o tempo necessário para recarregá-los.

(Por Edward Taylor)