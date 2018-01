BMW testa carro equipado com IP para acessar a internet

A fabricante de carros BMW começou a testar uma solução baseada em Internet Portocol (IP) para conectar seus carros a uma central utilizando a rede Ethernet. Engenheiros ligaram alguns componentes do carro à internet para controlar remotamente o motor, verificar o chassi e até alimentar o sistema de entretenimento (rádio e DVDs) com um servidor de multimídia. A informação foi publicada nesta segunda-feira, 3 , no site Autoblog. A idéia de utilizar protocolo IP para "conversar" com a máquina serve para reduzir custos e antecipar tecnologia que será usada no futuro, quando houver integração entre carro, internet e aparelhos móveis como celular ou notebook. O site Autoblog faz uma comparação entre a tecnologia usada para enviar SMS e a comunicação do carro por IP: é a mesma. A comunicação fica também mais segura com o uso do protocolo. A pesquisa da BMW ainda está em andamento, e não tem data para ter versões comerciais. Uma das funcionalidades que engenheiros da montadora querem habilitar é a navegação na internet direto no carro, nas telas de cristal líquido colocadas atrás dos bancos da frente. Eles chamam o protótipo de iDrive.