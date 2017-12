BNDES anuncia programa de R$3 bi para apoio ao mercado de capitais

Segundo comunicado do banco de fomento, serão investidos 2 bilhões de reais em 12 fundos de private equity e venture capital nos próximos 2 anos.

"Estes recursos poderão alavancar até 10 bilhões de reais em investimentos em cerca de 90 empresas, buscando seu crescimento e melhoria de sua estrutura de gestão e governança", disse o

BNDES.

Os investimentos serão feitos por meio da BNDESpar, subsidiária do BNDES, por meio de quatro chamadas públicas semestrais que ocorrerão em 2014 e 2015. O lançamento do edital da primeira chamada está previsto para as próximas semanas.

"A iniciativa de chamadas sistemáticas visa a induzir a entrada de novos investidores no mercado, alavancando recursos para investimentos", informou o banco em comunicado, acrescentando que a seleção contemplará propostas de fundos de investimento de "diversos setores e naturezas".

O pacote do BNDES também prevê a criação do Programa de Apoio a Ofertas Públicas em Mercados de Acesso, que vai investir 1 bilhão de reais em oferta públicas de pequenas e médias companhias.

"A BNDESpar poderá atuar como investidor-âncora, concedendo garantia firme de subscrição em até 20 por cento da oferta, observados determinados requisitos, como a realização de oferta majoritariamente primária."

O BNDES também fará uma chamada pública para seleção de gestor para o Fundo de Investimento para o Mercado de Acesso.

O fundo poderá ter 30 por cento de participação do BNDES e tem como objetivo alcançar 250 milhões de reais de patrimônio, atuando antes e após as operações de abertura de capital.

"Essas duas iniciativas de apoio ao mercado de acesso foram idealizadas para contribuir com o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, tornando-o acessível a um número maior de empresas que pretendam realizar ofertas iniciais de ações com valores menores do que os comumente observados no país", informou o banco.

(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Marcela Ayres)