BNDES aprova criação de fundo para inovação tecnológica O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou hoje a criação do Fundo Tecnológico (Funtec), destinado a investir as áreas consideradas de fronteira tecnológica. Segundo o banco, o Funtec terá patrimônio de R$ 153 milhões e recursos virão dos lucros do BNDES. O fundo apoiará projetos das áreas de energia renovável proveniente da biomassa, sobretudo etanol; softwares, semicondutores e soluções biotecnológicas voltados para o equacionamento de problemas associados ao desenvolvimento da agropecuária brasileira; e medicamentos e insumos para doenças neglicenciadas e fármacos obtidos por biotecnologia avançada. Em comunicado, o banco informou que "o principal objetivo do Funtec é o de buscar soluções de grandes problemas tecnológicos (...) e remover entraves ao desenvolvimento econômico-social brasileiro". O novo fundo terá como beneficiários instituições tecnológicas e de apoio ao desenvolvimento tecnológico, com a participação de empresas. Em seu detalhamento do fundo, o banco avalia que com a criação do Funtec "o BNDES completa o último vértice do tripé de sua estratégia de apoio à inovação. As duas outras frentes de atuação são o financiamento a empresas que apresentam projetos com processos considerados inovadores, onde a Bndespar faz aporte de capital, e duas novas linhas, criadas recentemente, uma de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com taxa fixa de 6% e spread básico zero, e outra Inovação e Produção, com TJLP mais spread de até 1,8%, que constam das Novas Políticas Operacionais do BNDES", detalhou o banco.