BNDES cede R$ 6,7 milhões para pesquisa tecnológica da Opto A Opto Eletrônica, de São Carlos, é a primeira companhia a receber financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, dentro do programa de incentivo a inovações tecnológicas na indústria. O financiamento do Banco será de R$ 6,7 milhões, o equivalente a 55% dos investimentos necessários à montagem de uma nova linha de produção de lentes anesféricas vítreas, com tecnologia inédita no país. A empresa é conhecida por fabricar componentes óticos para instrumentos hospitalares e lasers de precisão, que são usados na indústria.