BNDES fecha acesso a pedestres temendo protestos O acesso de pedestres ao saguão do prédio da sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), muito usado por quem circula do Largo da Carioca para a Avenida Chile, no Centro do Rio, foi interrompido na tarde desta quarta-feira. Questionado, um funcionário da segurança informou que o fechamento foi determinado por causa das manifestações contra o aumento das passagens de ônibus.