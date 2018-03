BNDES financia R$664,9 mi para COMGÁS expandir rede

Segundo o BNDES, a empresa investirá, principalmente, na expansão do sistema de distribuição de gás natural, com foco no mercado residencial, na cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e Baixada Santista.

"No mercado, o principal impacto será a substituição gradativa do uso do GLP (gás de cozinha) nas residências e a expansão do uso do gás natural para regiões cujo mercado residencial ainda não tenha sido atendido pela empresa", informou o BNDES em nota nesta segunda-feira.

A carteira do BNDES tem ainda pedidos de 10 bilhões de reais para empréstimos a projetos de distribuição e transporte de gás, referentes a 16 operações em curso. Desde 2003, o banco já financiou 14 bilhões de reais para o setor.

(Por Denise Luna)