BNDES já financiou R$ 35 milhões pelo Computador para Todos Diminuir o preço e facilitar a compra de computadores, promovendo a inclusão digital. Com esses objetivos, o governo federal lançou em novembro do ano passado o programa Cidadão Conectado - Computador para Todos. Passados quase três meses, o projeto já é operado por meio de quatro operações de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Desse total, três são operações indiretas, feitas através de agentes repassadores de recursos para as empresas Americanas.com, TV Sky Shop-Shoptime e o grupo Pão de Açúcar. Indiretamente, as três já conseguiram financiamento de, respectivamente, R$ 1,7 milhão, R$ 434 mil e R$ 2,4 milhões. Por financiamento direto, a Magazine Luiza recebeu R$ 30 milhões. O chefe de departamento da Área de Operações Indiretas do BNDES, Cláudio Leal, acredita que o total de financiamentos aprovados até agora - R$ 35 milhões - é um bom saldo inicial. O orçamento disponível chega a quase R$ 300 milhões. "Já fizemos 10% do orçamento em cerca de dois meses", destacou Leal, em entrevista à Agência Brasil. "De qualquer forma, como todo programa novo, ele tem uma curva de aprendizado. Demora para decolar." Segundo ele, o financiamento do BNDES é usado pelas redes varejistas comprarem os computadores dos fabricantes e depois oferecê-los aos consumidores com preços menores e condições de pagamento facilitadas. Não está descartada a possibilidade de financiamento diretamente para os fabricantes. Além do BNDES, participam do programa PC Conectado o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. As duas instituições financiam a aquisição dos computadores para correntistas (pessoas físicas) das instituições. Um decreto presidencial de janeiro permitiu ainda o financiamento para empresas estrangeiras. Tantos elas, quanto as nacionais, ficam obrigadas a comprar computadores para revenda de fabricantes cadastrados no Ministério da Ciência e Tecnologia. O programa prevê uma configuração básica para os equipamentos, destinada a promover a inclusão digital de famílias com renda acima de três salários mínimos. Dos 35 fabricantes de microcomputadores cadastrados nos ministérios, apenas três já forneceram PCs para as empresas com financiamento no BNDES. Entre eles, Novadata Sistema e Computadores, Positivo Informática e Novas Soluções em Informática.