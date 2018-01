BNDES libera mais R$ 50 milhões para Computador para Todos A rede varejistas Magazine Luiza recebeu um novo empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de R$ 50 milhões, voltados ao financiamento de computadores do programa Computador para Todos. O programa prevê o crédito para a compra de PCs com Linux e um pacote de programas, tendo por objetivo a inclusão digital da população que não tem condições de comprar um computador pessoal. O montante permitirá a compra de 40 mil computadores. O BNDES conta com recursos da ordem de R$ 300 milhões para o programa, R$ 158 milhões dos quais já foram liberados para a compra de PCs.