BNDES patrocina TV Digital do SBT O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou em comunicado aprovação de financiamento de R$ 9,2 milhões para o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), do grupo Silvio Santos, o primeiro no âmbito do Programa Apoio à implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Protvd). De acordo com o banco, os recursos representam 86% do total orçado para o projeto, de R$ 10,7 milhões. "Os recursos, aprovados na modalidade Protvd-Radiodifusão, serão destinados à modernização dos transmissores analógicos, garantindo a qualidade do sinal durante o período de transição da TV analógica para a TV digital", detalhou o banco, em comunicado. Segundo a instituição, o projeto do SBT prevê a aquisição de 194 transmissores para as oito emissoras e uma afiliada da empresa; e a substituição de três torres de transmissão, em Ribeirão Preto, Barretos e Sorocaba. Ainda de acordo com informações apuradas pelo banco, os transmissores serão fornecidos pela Telavo Telecomunicações Ltda e Linear Equipamentos Eletrônicos S/A, empresas que desenvolveram tecnologia própria. No comunicado, o BNDES lembrou que o Programa de financiamento à TV Digital foi criado pelo banco em fevereiro deste ano e terá vigência até 31 de dezembro de 2013. "Com orçamento de R$ 1 bilhão, o Prodtv foi dividido em três subprogrmas: o Protvd Fornecedor, voltado para fabricantes de transmissores e de receptores; o Protvd Radiodifusão, destinado ao financiamento do setor de radiodifusão televisiva para construção de infra-estrutura digital e de estúdio; e o Protvd Conteúdo, voltado para a produção de conteúdo exclusivamente nacional", detalhou, em comunicado.