BNDES pode financiar toda a TV digital O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá financiar "a cadeia toda de TV digital", disse à Agência Estado a gerente do Departamento de Indústria Eletrônica, Irecê Fraga Kauss Loureiro. As possibilidades incluem não apenas a fabricação de produtos como partes e peças, aparelhos de TV digital e caixas conversoras de sinal digital e analógico. O Banco pretende financiar também pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e software, já que inovação é uma das prioridades do banco. Há possibilidade até de financiamento do comércio das caixas conversoras do sinal de TV, que, nesse caso, pode seguir o modelo do programa PC Conectado, onde o financiamento é dado pelo BNDES ao comércio varejista com o objetivo de facilitar o acesso da população ao computador. Com ele, as lojas criam seus próprios financiamentos ao consumidor. O PC Conectado, porém, é específico para computadores e não pode ser usado para TV digital. Outras linhas, porém, provavelmente poderão ser usadas para o setor sem que tenham que ser modificadas. Para avaliar essas questões, o BNDES está montando um grupo de trabalho para estudar como vai financiar projetos ligados à TV digital. Com representantes de vários departamentos, o grupo tem prazo de três meses para concluir se as linhas de crédito que o Banco oferece são suficientes ou não para atender ao setor.