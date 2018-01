BNDES reduz para 4,5% juro para programa de TV Digital

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reduziu de 6% para 4,5% da taxa fixa ao ano para o Programa de Apoio à Implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (PROTVD), na modalidade fornecedor. Segundo o banco, os juros são válidos apenas para a parte do financiamento que se volta à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Lançado em dezembro de 2006, o PROTVD objetiva financiar empresas ligadas à implantação de TV Digital do País. A linha, voltada especificamente aos fornecedores, foi lançada no início de 2007 com taxa fixa de 6% ao ano, três pontos abaixo da TJLP, que era de 9% ao ano. Atualmente, a taxa de juros de longo prazo (TJLP) está em 6,25% ao ano, e com isso os juros da linha caíram para 4,5%.