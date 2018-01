Boas e más notícias

Há duas categorias de boa notícia que um governo pode dar: o anúncio de algum resultado positivo em sua ação, com benefícios aos cidadãos, ou a promessa de benefícios futuros. Todo mundo sabe que a presidente Dilma Rousseff não tem nenhum resultado positivo da ação de seu governo que possa ser apresentado como novidade, porque perdeu o poder de governar e se dedica exclusivamente à tentativa desesperada de sobreviver no cargo. Logo, o que Lula, o encantador de multidões, está propondo é que Dilma faça como ele: suba ao palanque, do qual ele próprio nunca desce, e diga o que ele acha que o povo quer ouvir.

O “conselho” de Lula poderia parecer apenas cínico, se não traduzisse fielmente a essência do pensamento deste que é, disparado, o mais hábil político brasileiro – mais, muito mais que Paulo Salim Maluf. Um pensamento que, por conta do carisma do ex-líder metalúrgico, predomina no PT e está por detrás da conversão de um partido que nasceu com o propósito de redimir a política à condição de militante do fisiologismo que responde pelos apelidos de mensalão e petrolão.

É claro que Lula não inventou a corrupção, mas está demonstrado acima de qualquer dúvida que ele não teve o menor escrúpulo de utilizar quem dela se valia para viabilizar seu projeto de poder.

Até mesmo os programas sociais dos governos petistas – que convenientemente propagandeados ancoraram a explosão do prestígio de Lula no plano internacional e as vitórias nos três pleitos presidenciais a partir de 2006 – acabaram por contribuir para a crise econômica que o País hoje enfrenta, pois estimularam a gastança descontrolada que a “nova matriz econômica” adotou a partir da metade do segundo mandato de Lula e aprofundou-se nos primeiros quatro anos de Dilma. As desastradas tentativas de seu governo de corrigir os próprios erros, embora nunca reconhecidos, apenas confirmam que ela continua perdida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A inflação fora de controle, o crescimento do desemprego provocado pela recessão e a drástica redução dos recursos para investimento em infraestrutura mostram que os programas sociais dos governos petistas tinham tudo a oferecer a uma população carente, menos programas sustentáveis garantidos por uma política econômica responsável.

Em vez de acesso a bens sociais – como educação de qualidade, capacitação técnica para o trabalho e serviços de saúde bons –, as camadas menos favorecidas da população foram brindadas por uma política populista que privilegiou o acesso a bens de consumo.

Continuaram vulneráveis. E, mais que isso, passaram a ter mais a perder, porque o governo criou a ilusão de que havia promovido milhões de brasileiros pobres à classe média. Esgotado o crédito fácil, confrontado com a inflação corrosiva e diante da possibilidade real de perder o emprego, o brasileiro que se vira como novo membro da classe média teve de se preparar para o choque da volta à pobreza – e desde sempre sabendo que isso não ocorria por culpa de acontecimentos externos ou do clima ruim, mas por causa da incompetência administrativa e da decadência moral dos governos do lulopetismo.

A verdade é que, inebriado pelo poder, o lulopetismo mergulhou num populismo irresponsável que até agora o que fez de melhor foi explorar eleitoralmente, com a promessa de “boas notícias”, as muitas carências de uma grande parcela da população ainda marginalizada de uma participação ativa na vida econômica.

O populismo se exauriu em sua irresponsabilidade e os brasileiros não querem mais saber das “boas notícias” de Lula. Apenas cobram a entrega de tudo o que foi prometido. Este é o único e verdadeiro “golpe” que está no ar e pode se transformar em uma muito má notícia para Dilma.