Boas idéias surgem dentro e fora da sede do Google O que um engenheiro do Gmail faz com uma boa idéia? Escreve e posta no Labs. O espaço para testes de novos aplicativos complementa a filosofia empresarial do Google, que incentiva funcionários a dedicar 20% das horas no escritório para desenvolver projetos próprios. Graças a essa abertura – e ao feedback colhido com os usuários que adotam precocemente as novidades – o Gmail incorporou 79 emoticons animados. Outros gadgets hoje em testes, como o Quick Links, que adiciona uma lista de atalhos para buscas repetidas ou mensagens de grupos determinados, podem futuramente ser oferecidos como padrão pelo Gmail. Além de aproveitar as criações de seus próprios funcionários, o Google permite a integração com invenções independentes. Nesse caso, leva vantagem quem acessa o webmail pelo Firefox. O navegador da raposa disponibiliza uma série de plugins que alteram o Gmail, entre os quais o Better Gmail e o Gmail Manager (veja ao lado). Independentes ou oficiais, os gadgets não só facilitam a organização de sua caixa de entrada – e sua vida conectada – como também driblam impedimentos comuns aos serviços de e-mail na internet. Como, por exemplo, enviar uma imagem no corpo da mensagem. E, como entrega Rosana Hermann, os usuários prefeririam um método oficial, mas na sua falta recorrem "a gambiarras". Para "embedar" uma imagem em um e-mail existem três métodos diferentes. O mais simples deles – e que funciona tanto no Internet Explorer quanto no Chrome e no Firefox – exige o uso de um serviço de hospedagem de arquivos online. Para que seus amigos vejam sua foto ou o convite para a festa tão cuidadosamente editado com o Photoshop no corpo da mensagem enviada pelo Gmail, suba o .jpg para endereços como o Imageshack (www.imageshack.us), que é gratuito. Depois, selecione a imagem na tela e clique em Copiar. Para usuários do Firefox há um cuidado. A opção Copiar Imagem não funciona, devendo ser preterida pelo Copiar apenas. Uma vez concluída a operação, basta entrar em sua conta no Gmail e abrir a tela para compor mensagens. D Depois de habilitar o Rich Formatting no botão abaixo do campo de assunto, faz-se a transferência do .jpg pressionando CTRL+V. Outras opções são o uso do software, também gratuito, iClippy ou do add-on Gmail Skins, disponível para a versão antiga da raposa, o Firefox 2, em http://tinyurl.com/6bbeg9). Vídeos não podem ser embedados por esses métodos. Para tocá-los de dentro do Gmail recomenda-se a instalação do add-on para Firefoz 3 Xoopit, que cria uma barra com miniaturas sobre a caixa de entrada. Já para os arquivos de música, enviados como anexos, o Gmail tem uma solução oficial. Com a adaptação do Google Video Player, o Gmail agora é capaz de tocar os arquivos sem que você precise baixá-los e salvá-los em seu computador. O miniplayer pode, inclusive, tocar qualquer arquivo .mp3 hospedado na web mesmo que você não esteja logado na máquina. Aponte o browser para http://mail.google.com/mail/html/audio.swf?audioUrl=MP3_URL, trocando MP3_URL pelo endereço de hospedagem do arquivo. EU QUERIA... EMBEDAR VÍDEO | XOOPIT WEB | www.xoopit.com DETALHES | Cria barra com miniaturas de vídeos e fotos EMBEDAR FOTO | WEB HOSTING WEB | www.imageshack.us DETALHES | Antes suba a foto para um site de hospedagem EMBEDAR MP3 | COMO ASSIM? DETALHES | Gmail tem player que toca os anexos sem a necessidade do download LABS E-mail addict – Bloqueia sua conta no Gmail por 15 minutos e torna você invisível no chat. Ideal para quem é fã de e-mails, como a VJ da MTV Marimoon. "É uma dependência. O e-mail é, para mim, um meio de comunicação tão ou mais importante do que o telefone. Right side... – Dois gadgets disponíveis sob a guia Labs em Configurações começam por essas duas palavrinhas em inglês, que significam "À direita". O Right Side Chat leva o chat integrado para o lado oposto ao de costume, bem ao lado da lista de e-mails na caixa de entrada. Facilita a visualização dos contatos online e pode ser útil para quem usa o bate-papo para trabalhar. Escrevendo um e-mail para um colega que ficou online? Que tal trocar a mensagem pelo contato instantâneo, então? O Right Side Labels faz o mesmo para os marcadores. Mail Googles – É o aplicativo antivexames. Depois de habilitá-lo, o Gmail passa a pedir que algumas contas sejam resolvidas antes do envio de um e-mail em horários suspeitos, como sábados e domingos de madrugada. Nas palavras do próprio criador, o engenheiro do Google: "Algumas vezes eu envio e-mails que não deveria. Como a vez em que disse a uma garota que tinha uma queda por ela em uma mensagem. Ou quando enviei a uma ex-namorada um e-mail pedindo que reatássemos. O Gmail não pode impedir sempre que você envie mensagens das quais irá se arrepender depois, mas o Mail Googles pode ajudar". Add any gadget – Bom para exploradores como a apresentadora Rosana Hermann. Uma vez descoberto um gadget em qualquer endereço na web, basta colar a localização na aba especial nascida com a habilitação desta função do Labs. Pronto. Integrado ao seu Gmail de agora em diante. PLUGINS Better Gmail – Modifica a aparência e cria pastas em seu webmail. A primeira providência é instalar o Firefox 3 e, depois, o add-on, encontrado em http://tinyurl.com/addbetter. Atente para a sua versão de Gmail – que você descobre na linha ao lado do seu endereço na parte superior direita da tela: caso tenha migrado para a mais nova, baixe o Better Gmail 2. Em Complementos, no menu Ferramentas, selecione o ícone do add-on e clique em Opções. Ali estão todas as modificações garantidas. Na aba Sidebar, basta marcar a caixa Folders4Gmail para ativar as saudosas pastas. Na verdade, o que o add-on faz é hierarquizar os marcadores, autorizando que sejam criados um dentro do outro. Caso a conta seja acessada de um outro navegador que não o da raposa, as mensagens voltarão à exibição padrão, sem a hierarquia. Mas, fora o prejuízo visual, nada muda na organização dos e-mails. O Better Gmail ainda deixa que sejam "escondidos" a contagem de spams e a caixa de convites, além de substituir o pouco informativo clipe indicador de anexos por ícones que já entregam qual o tipo de arquivo será encontrado na mensagem. Gmail Manager – Exibe notificações de novos e-mails em diferentes contas do Gmail. É uma simulação de logins simultâneos. Mas são dois os problemas: há um grande atraso entre a chegada do e-mail e a notificação e, caso você clique sobre a miniatura da mensagem, será deslogado da conta aberta e transferido automaticamente para a outra. Remember the Milk – Adendo essencial para assinantes da Claro – e que funciona em todos os navegadores. O serviço faz o mesmo que o gadget oficial para incluir o calendário na tela do Gmail, mas permite que os lembretes sejam enviados por SMS para números da operadora no País. Números da Tim também são aceitos. Usuários do gadget oficial do Gmail também têm essa facilidade, mas apenas se foram clientes da Tim.