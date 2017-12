Boas novidades da culinária italiana em Miami

Nos deparamos com dois tipos de restaurantes: o da moda, muitas vezes só para vermos e sermos vistos, e o que é para voltar várias vezes e, a cada vez, nos sentindo mais em casa, recebidos como amigos para degustar comida com sabor caseiro.

Este é o caso de dois restaurantes italianos abertos recentemente em Miami.

Ni.Do. Caffé Miami Shores é um deles.

Ni.ente Do.mani, algo como "não há amanhã", é a filosofia do restaurante que abriu há pouco tempo a segunda casa em Miami, não muito longe da primeira, ambas na Biscayne Boulevard.

Promessa da casa: "Acreditamos que todo mundo deve viver a vida ao máximo cada dia, sem pensar no amanhã. Acreditamos que comida só pode ser servida no dia em que é preparada. Nossa atitude na cozinha reflete nossa visão."

E, de fato, promessa cumprida.

Ni.Do. Caffé & Mozzarella Bar é uma típica cantina italiana, com uma particularidade: mozzarellas de búfala e burratas maravilhosas, feitas no local.

De aperitivo, vale pedir o Antipasto Ni.Do. para compartilhar. A apresentação é muito simpática, em três "degraus" - tomatinho e azeitona em cima, três tipos de mozzarella no "degrau" do meio e abaixo uma variedade de frios, incluindo salame e prosciutto de Parma.

A massa das pizzas é especial, passando por um método de lenta "levitação" (36 horas), e, como é de se esperar, todas as pastas também são caseiras. O gnocchi - ou nhoque - é muito saboroso, com mozzarella fresca e leve molho de tomate, e um dos carros-chefes é o ravióli de ossobuco.

A carta de vinhos é justa - não muito extensa, mas tem para todos os gostos.

Sobrando espaço para sobremesa, uma das favoritas é a "Pizza dolce con Nutella" (uma foccacia doce com creme de avelã com chocolate).

Não espere sofisticação, mas aconchego e muita simpatia, atendimento alegre, típico de cantina, e um ambiente animado mas não barulhento, próprio para degustar e desfrutar em companhia de amigos.

Tem lá também um mercadinho para quem quiser levar mozzarella e massa fresca para casa, e manobrista gratuito na porta.

Um jantar com aperitivo, prato principal, sobremesa e uma garrafa de vinho custa em média US$ 50 por pessoa, razoável.

Aberto diariamente, a partir das 11h30, para almoço e jantar - com brunch aos domingos.

Limoncello Italian Restaurant

Só o nome já abre o apetite nesse simpático e autêntico restaurante italiano que chegou recentemente numa das regiões favoritas dos brasileiros, perto do shopping Aventura Mall.

Os donos, Rosario Corrao, de Capri, que é um renomado chef aqui, Enza Michienzi, conhecida pelo seu trabalho de jornalista de televisão em Napoli, e seu marido, empresário Diego Franco, de Sorrento, trazem a autêntica culinária dessa região da Itália para Miami.

Tanto que o restaurante acaba de ser escolhido pelo Gambero Rosso, respeitado guia gastronômico da Itália, como um dos mais "autênticos" italianos - um justo e merecido reconhecimento.

O atendimento é muito agradável, simpático e atencioso, com dono presente, e uma decoração suave, simples mas elegante.

Abre diariamente a partir das 11h30 para almoço e jantar, com um cardápio variado, desde pequenas entradas, deliciosas "burratas" e mozzarella de búfala, a saborosas e fresquíssimas massas e risotos. De entrada, o "Gamberini fritti", grandes camarões a dorê, são imperdíveis. e principal, o nhoque também é divino, derrete na boca. O ravióli de lagosta e tortelloni de ossobuco e tartufo são alguns favoritos, assim como os risotos - ou de frutos do mar, cogumelos com óleo trufado ou um especial de limão e camarão, que nem sempre consta no cardápio do dia mas normalmente o chef prepara a pedido.

De sobremesa, o sorbet de limoncello servido em taça de champanhe é irresistível.

E, para completar a refeição, em homenagem ao nome do restaurante, a casa oferece uma taça do licor digestivo, uma tradição.

Dica: Para quem está em turma grande, há uma mesa numa sala fechada comportando até 30 pessoas.

Vale a pena conhecer essas duas novidades gastronômicas de Miami.

Buon appetito!

Serviço:

Ni.Do. Caffé Miami Shores (http://www.nidocaffe.com/miami-shores/)

Endereço: 11052 Biscayne Blvd., Miami, Florida 33161

Reserva: + 1 (786) 953-5120

Facebook: https://www.facebook.com/nidocaffemiamishores/

Limoncello Italian Restaurant (http://limoncelloaventura.com)

Endereço: Concorde Plaza - 19088 NE 29th Ave., Aventura, Florida 33180

Reserva: + 1 (305) 792-2222

Facebook: https://www.facebook.com/Limoncelloitalianrestaurant/

Twitter @chrisdelboni