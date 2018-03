Boato lota agências da Caixa em Pernambuco Em Pernambuco, agências da Caixa Econômica dos municípios do Recife e região metropolitana - Paulista, Camaragibe e São Lourenço da Mata entre eles - lotaram neste domingo (19), diante do boato de suspensão do Bolsa Família. "As pessoas se desesperaram e correram para as agências para sacar o recurso do programa temendo perder", afirmou o superintendente regional da Caixa, Paulo Nery.