Boato sobre PCC provoca toque de recolher em Bauru

Duas escolas do Parque Santa Cândida, na periferia de Bauru, suspenderam as aulas na sexta-feira, 22, quando alguns bares também mantiveram suas portas fechadas e os moradores do bairro evitaram sair às ruas. Tudo por causa de um boato de que haveria um acerto de contas entre integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e dos Vermes, outra facção de atua nas prisões da região. O boato começou a circular na quarta-feira, 20, quando duas pessoas ligadas às facções criminosas foram baleadas no bairro. Além do toque de recolher, os moradores evitavam falar sobre o assunto. Apenas as crianças comentavam sobre o tiroteio, seqüestros e outras ações que poderiam acontecer. A Polícia Militar ocupou o bairro para garantir a ordem. O tenente Valter Luiz Sales Gonçalves, comandante da 3ª Cia da PM, responsável pela área, disse que nada aconteceu e não havia motivos para a suspensão das aulas, mas que o patrulhamento continuará reforçado nos próximos dias.