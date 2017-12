Boatos assustam moradores e comércio fecha em Niterói Supostos tiroteios entre traficantes na favela do Morro do Estado, no centro de Niterói (Região Metropolitana do Rio), além de três operações promovidas pela Polícia Militar em comunidades da cidade na tarde desta quinta-feira, 24, geraram boatos que assustaram moradores e causaram o fechamento do comércio e a suspensão de aulas em universidades.