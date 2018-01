Anna Angotti & Demian Takahashi: O bobó chegou fazendo bonito, perfumado, em uma panelinha fumegante. As primeiras garfadas foram gloriosas: o camarão no ponto perfeito, o adocicado do coco, o pimentão muito sutil. Mas, garfada após garfada, o prato foi perdendo o esplendor. A mesma panelinha que parecia tão charmosa continuou cozinhando o camarão. O mesmo coco tornou-se enjoativo. E, com boa parte do bobó ainda no prato, já estávamos com saudades daquelas primeiras garfadas... Blog Alho, Passas e Maçãs: Minha carteira de identidade confirma: sou paulistano. Isso significa que o sabor suave do bobó de camarão do Amadeus me agrada especialmente. Se alguma mudança de origem ou erro do cartório me registrasse como baiano, eu certamente reclamaria da presença apenas tênue do coentro e do dendê, da quase ausência de picante. Não reclamo: acho que as comidas, assim como todo o resto na vida, passam por aclimatações e adquirem os tons do local em que são feitas. Ou seja, não é distorção; é tradução. O molho denso tem consistência homogênea e aveludada, embora perca parte de suas qualidades com o excessivo e contínuo aquecimento da panela em que é servido - o coco, por exemplo, gruda no fundo. Único deslize de um prato que, fora o preço excessivo, teria quase tudo para levar o voto. Braulio Pasmanik: O Bobó é servido como acompanhamento no Amadeus e em minha opinião é assim que deve continuar. Estava delicioso, mas como prato principal é muito pesado e pelo gosto exagerado de coco, um pouco enjoativo, se comido em excesso. Jacques Trefois: Esse tradicional restaurante deu uma boa melhorada nos últimos tempos. E esse clássico bobó de camarão é mesmo muito bom. Tem de levar uma pimenta para realçar o sabor. A pimenta que me foi oferecida era boa, perfumada e saborosa. O prato melhorou muito. Por outro lado, o arroz que o acompanha, puxado no próprio molho, era realmente deleitoso. Janaina Fidalgo: Quando chegou à mesa, servido em panelinhas de barro, tudo indicava uma viagem ao litoral nordestino. Mas onde estavam o coentro e o azeite de dendê? Sabe-se da resistência do paulistano a esses ingredientes, o que não justifica sua sublimação numa receita como essa. Uma pena, pois os camarões estavam ótimos, macios, e havia uma textura interessante no creme, um crocante delicado - parecia ser a polpa do coco processada. Luiz Américo Camargo: O tempero? Muito bom. O sal? Na medida. A forma de apresentar? Aí talvez resida o problema. Na panela de barro, que concentra o calor muito mais do que um prato, o bobó vai cozinhando enquanto comemos - e começa a pegar no fundo. Sem contar que os camarões, inicialmente crocantes e úmidos por dentro, vão passando do ponto. Luiz Horta: Gostoso, sem mais. Correto como sempre e camarões fresquíssimos. Sem brilho. Neide Rigo: O bobó chega à mesa em panelinha de barro fumegante. A camada superficial de creme de mandioca liso e amarelo esconde uma boa densidade populacional de camarões de tamanho apreciável, bem temperados e cozidos no ponto certo. O sal estava perfeito e o arroz que acompanhava era fresquinho, ainda úmido e brilhante, sabendo a tempero caseiro. E a quantidade dá tranquilamente para duas pessoas de apetite moderado. É um prato que vou querer repetir quando lá voltar. Patrícia Ferraz: Gostei bastante desse bobó de camarões grandes, com molho espesso e sabor equilibrado com toques de pimenta. Chega à mesa em simpática cumbuquinha de barro. Roberto Smeraldi: Um prato que agrada, executado com cuidado e até com um bom camarão, o que é raro hoje em dia. Só deixa um pouco a desejar para quem conhece o bobó baiano, pois se percebe que foi um pouco adaptado para atender ao paladar paulista. Por exemplo, falta coentro. Silvio Giannini: Quando a cumbuca chega fervendo à mesa, não há como resistir à tentação de devorar esse bobó. Digo devorar de verdade, às colheradas, como um velho e judiado escravo faminto. As baianas de saia rodada e seus acarajés já foram tombadas como bem imaterial nacional. Injusto. O bobó, se for o preparado pelo Amadeus, deveria também constar da afamada lista de homenagens. Cremosidade única, farta presença de carnudos camarões, escoltados por arroz leve, soltinho. Perdeu, por detalhes, para a leveza construtivista da pescada cambucu. Se fosse possível, daria aos dois o primeiro posto.