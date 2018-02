Os números do Ibope, divulgados pela TV Globo, mostraram Dilma com 44 por cento dos votos válidos e Aécio em seguida com 30 por cento. A candidata Marina Silva (PSB) apareceu em terceiro lugar na corrida presidencial, com 22 por cento.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 64.200 eleitores.

(Por Cesar Bianconi e Alexandre Caverni)