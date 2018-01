Boeing confirma cancelamento de acesso à Web em aviões Depois de um período em busca de compradores, a Boeing decidiu fechar a Connexion, empresa que operava um serviço de acesso à internet em aviões em vôo. Com isso, deve assumir um prejuízo estimado em US$ 320 milhões. Desenvolvido ao longo de seis anos, o projeto emprega mais de 500 profissionais e foi adotado em poucas companhias aéreas na Europa e na China. Nos EUA, onde a empresa esperava conseguir uma boa malha de clientes, o mercado acabou sendo dominado por serviços de comunicação por telefonia celular. Segundo porta-vozes da Boeing, parte da equipe original do Connexion deve ser reabsorvida dentro da companhia. (Com Agências Internacionais)