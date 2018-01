Boeing e Airbus entram em disputa na Coreia do Sul por aviões de reabastecimento A Boeing e Airbus estavam entre as três ofertantes em um programa da Coreia do Sul de cerca de 1,4 trilhão de wons (1,38 bilhão de dólares) para comprar quatro aviões de reabastecimento, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira.