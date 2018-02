BofA, Citi e Wells precisam de capital, apontam testes

Ainda que a necessidade de capital dos 19 maiores bancos dos EUA tenha se mostrado maior do que analistas esperavam, as ações das instituições financeiras subiram, dando sequência a um rali que já dura dois meses, à medida que investidores tiveram mais clareza sobre como a indústria irá lidar com o que pode ser a mais grave recessão desde a Segunda Gerra Mundial.

Entre os bancos em que há expectativa de necessidade de capital adicional estão o Bank of America, que viu suas ações subirem 17,07 por cento. As ações do Citigroup, por sua vez, dispararam 16,62 por cento e as do Wells Fargo, 15,59 por cento. O Índice de bancos Standard & Poor's teve alta de 8,11 por cento.

Após conduzir "testes de estresse" nos 19 maiores bancos, o governo norte-americano informou ao Bank of America que a instituição precisa de 34 bilhões de dólares em capital adicional, cerca de três vezes o que era esperado, segundo fonte com conhecimento dos resultados.

O Citigroup deve precisar de 5 bilhões de dólares, enquanto a GMAC, unidade de crédito da General Motors, precisaria de 11,5 bilhões, disseram fontes ligadas a credores. O Wells Fargo precisaria de 15 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg News, e a Regions Financial também deve precisar de capital, de acordo com o The Wall Street Journal.

Já o Bank of New York Mellon não irá precisar de capital, afirmou fonte com conhecimento do assunto. American Express, Goldman Sachs, JPMorgan, MetLife e Morgan Stanley também estão a salvo, segundo notícias na imprensa.

Procurados, todos os bancos se recusaram a comentar o assunto. As várias fontes não estariam autorizadas a se pronunciar, uma vez que os resultados oficiais dos testes de estresse ainda não foram anunciados.

O prazo para publicação dos resultados é nesta quinta-feira, e por volta de 10 dos 19 bancos têm necessidade de capital.

A Casa Branca irá aguardar a divulgação oficial dos resultados antes de se pronunciar sobre possíveis mudanças na administração dos bancos, afirmou o porta-voz Robert Gibbs.

O governo do presidente Barack Obama passou os últimos três meses conduzindo os testes de estresse para determinar as necessidades de capital dos bancos, caso condições econômicas piorem além das previsões de economistas.