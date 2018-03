Boi: mercado em recuperação

Pecuaristas iniciaram o mês de abril um pouco mais animados com os preços da arroba de boi gordo. Desde o dia 19 de março, o indicador de preço do boi gordo da Esalq/BM&F Bovespa tem registrado aumentos, acumulando recuperação de 3,4% até o fim de março. No trimestre, no entanto, o indicador caiu 8%.

Nos últimos dias, além da baixa oferta de animais e das curtas escalas de abate nos frigoríficos, o ligeiro aquecimento da demanda dos atacadistas favoreceu o aumento dos preços do boi e da carne. As chuvas que ocorreram em certas regiões produtoras têm contribuído para o posicionamento retraído dos pecuaristas, informam os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP).

Um outro fator que também leva à baixa oferta é a desconfiança sobre a situação financeira das indústrias do setor. Segundo o Cepea, o pedido de recuperação judicial do Frigorífico Independência sinalizou que mesmo as empresas mais sólidas podem estar sujeitas a enfrentar os impactos da crise mundial.

Pecuaristas cujas propriedades estão habilitadas à exportação para a União Europeia também tiveram sinais de melhora do cenário nos últimos dias, fechando alguns negócios a valores maiores do que em semanas anteriores. De modo geral, operadores começam a apostar na recuperação da demanda externa, ainda que em médio e longo prazos, o que poderia estimular o setor, avaliam os pesquisadores. Apesar disso, parte dos frigoríficos tem optado por manter as escalas de abate reduzidas.