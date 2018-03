Boko Haram sequestra esposa de vice-primeiro-ministro de Camarões

Um lamido (líder religioso local) chamado Seini Boukar Lamine, que também é prefeito da cidade, foi sequestrado em um ataque separado à sua casa.

O Boko Haram, grupo militante islamista nigeriano, intensificou seus ataques além fronteiras para Camarões nas últimas semanas, enquanto Camarões enviou tropas para a região, juntando-se aos esforços internacionais para combater os militantes.

"Posso confirmar que a casa do vice-primeiro-ministro Amadou Ali, em Kolofata, foi selvagemente atacada por militantes do Boko Haram", disse à Reuters, por telefone, o porta-voz do governo Issa Tchiroma.

"Infelizmente, eles levaram sua esposa. Eles atacaram ainda a residência do lamido, que também foi sequestrado", ele disse, e pelos menos três pessoas morreram durante o ataque.

Um comandante militar de Camarões que está na região disse à Reuters que o vice-primeiro-ministro, que estava em casa para celebrar a festa do Ramadã com a sua família, foi levado para uma cidade vizinha por agentes de segurança.

"A situação está muito crítica aqui agora, e enquanto falo com vocês, elementos do Boko Haram continuam na cidade de Kolofata, em confronto com nossos soldados", disse o coronel Felix Nji Formekong, o segundo comandante da terceira região do exército de Camarões.

(Por Tansa Musa)