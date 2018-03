Boletim da Infraero mostra atrasos em 16,4% dos vôos Boletim da Infraero mostrou que do total de 1.290 vôos programados para hoje, 16,5% partiram com atraso superior a uma hora e 2,2% foram cancelados. Às 19h, 2,7% das partidas estavam atrasadas. O Aeroporto de Brasília apresentava a pior situação, com 27,5% dos vôos partindo uma hora depois do horário previsto. No Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 11 vôos (7,9%) do total saíram com atraso e sete (5%) foram cancelados. Já em Guarulhos, os atrasos atingiram 24,1% dos vôos e os cancelamentos, 1,1%. No Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 15 vôos (ou 11,3% do total dos agendamentos) atrasaram e oito (6%) foram cancelados. No Santos Dumont, não houve atrasos e quatro partidas (10% do total) sofreram cancelamentos.