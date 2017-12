Boletim médico diz que youssef tem bom estado O doleiro Alberto Youssef, internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, apresenta bom estado geral e aguarda resultados de exames, segundo boletim médico divulgado no final da manhã. Ele apresentou febre e dores abdominais e o atendimento médico na superintendência da Polícia Federal do Paraná, onde está preso, não conseguiu reverter a situação, conforme disse ao Broadcast ontem o advogado do doleiro, o criminalista Figueiredo Basto. De acordo com boletim assinado pelo médico cardiologista Rubens Zenobio Darwich, o paciente Alberto Youssef está "consciente, aguardando resultados de exames complementares, mantendo dados vitais normais".