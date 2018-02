Boliche de gelo 'refresca' verão no Japão

O calor do verão de 2010 no Japão já levou quase 20 pessoas aos hospitais. No norte da capital, Tóquio, os termômetros bateram 38,9º C.

Na quinta-feira, quem passeava pelo bairro comercial de Shimbashi, na capital japonesa, encontrou uma surpresa refrescante: o boliche gelado da associação japonesa dos donos de boliches.

A ideia dos organizadores é divulgar o boliche no Japão, já que o número de casas dedicadas ao passatempo caiu 75% desde o seu auge, nos anos 70.

Na época, existiam 120 mil boliches no país.

O sucesso do evento deste ano levou os organizadores a pensarem em repeti-lo no ano que vem.