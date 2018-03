Boliviano é preso acusado de estuprar prima de 11 anos

A garota contou aos pais sobre o estupro após ter sangramentos incessantes. Os pais da menina, então, levaram a menina e o primo para o 19º Distrito Policial (Vila Maria). Em depoimento, a menina disse que não contou sobre os abusos antes porque o primo a ameaçava. O homem confessou ter cometido o crime duas vezes.

Um inquérito vai investigar o crime. Após o registro do boletim de ocorrência, o delegado pediu a prisão preventiva do boliviano, que está detido na carceragem do 19º DP. O acusado e a criança fizeram exame de corpo de delito, e a menina foi encaminhada para o Hospital Pérola Byington, referência para atendimento à vítimas de violência sexual.