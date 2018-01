Bolsa alemã compensa estabilidade em Milão e impulsiona ações europeias

O índice FTSEurofirst 300, que reúne os principais papéis do continente e acumula queda de cerca de 4 por cento desde meados de junho, fechou em alta de 0,57 por cento, aos 1.346 pontos.

O italiano Ftse/Mib acabou pesando sobre o índice e fechou estável, influenciada pela queda da ação da montadora Fiat. O papel recuou 2,9 por cento depois que o Credit Suisse iniciou a cobertura da ação com a recomendação "underperform".

As bolsas europeias haviam avançado com força na segunda-feira, após o Ministério das Relações Exteriores da Rússia informar que houve algum progresso em conversas entre Rússia, Alemanha, França e Ucrânia sobre o conflito.

Embora a situação continue frágil --com as forças do governo ucraniano relatando novos avanços contra separatistas pró-Rússia-- operadores encontraram consolo no fato de que a situação não piorou de forma concreta a seus olhos.

"A situação ucraniana está se arrastando, o que é uma preocupação, mas em uma base intrínseca, as bolsas parecem bem. As pessoas ainda querem estar nos mercados, e não fora", disse o diretor-gerente da McLaren Securities, Terry Torrison.

O índice alemão DAX subiu quase 4 por cento nos últimos 10 dias, mas ainda acumula queda de cerca de 7 por cento desde que atingiu no fim de junho o pico de 10.050 pontos.

Para Torrison, o DAX pode subir para 9.500 pontos até o fim de agosto, se a situação na Ucrânia não piorar.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,56 por cento, a 6.779 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,96 por cento, a 9.334 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,56 por cento, a 4.254 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,02 por cento, a 19.644 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,32 por cento, a 10.386 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,76 por cento, a 5.697 pontos.