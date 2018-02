BOLSA EUA-S&P fica positivo no ano por bancos e dados favoráveis

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 2,61 por cento, para 8.426 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 2,58 por cento, para 1.763 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve forte valorização de 3,39 por cento, para 907 pontos.

As ações de bancos foram os destaques, com as do Citigroup subindo quase 8 por cento, a 3,20 dólares, e as do Bank of America disparando 19,3 por cento, para 10,38 dólares. Os papéis do Wells Fargo decolaram 23,7 por cento, a 24,25 dólares.

(Reportagem de Chuck Mikolajczak)