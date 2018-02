'Bolsa família reduziu desigualdade', diz Mercadante O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou que houve no Brasil um processo de redução da desigualdade que ele considerou "espetacular". Durante o Fórum Estadão Brasil Competitivo, realizado nesta terça-feira, 19, em São Paulo, o ministro apresentou a evolução do índice de Gini e do PIB per capta no Brasil nos últimos anos.