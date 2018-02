Bolsas europeias fecham em alta após fortes dados As ações europeias subiram nesta terça-feira em um pregão de poucos negócios, depois que um salto no início de construção de casas nos EUA, uma leitura forte do índice Ifo de confiança do empresariado alemão e um sólido leilão de dívida da Espanha reforçaram esperanças dos investidores sobre a perspectiva econômica global.