Bolsistas no exterior podem perder semestre

O número de bolsistas representa 40% dos beneficiados pelo programa no Reino Unido, onde o problema ocorre. Todos esses alunos chegaram ao país em setembro de 2012.

A Capes diz que 100 casos chegaram à instituição e "estão sendo solucionados". Mas não é isso que os estudantes relataram à reportagem. Em pelo menos dez casos, estudantes que pediram a mudança foram ignorados. Em caso de retorno antes do previsto, eles teriam de devolver os valores recebidos.

Aluna de Engenharia Mecânica da USP, Larissa Ihara, de 23 anos, iniciou as conversas com a Capes para a alteração antes de embarcar para o Reino Unido. "Em todas as respostas, eles são intransigentes em negar", diz ela, em Newcastle. "Ninguém está pedindo para voltar sem concluir as atividades. Não faz sentido um programa educacional prejudicar os alunos."

Depois de várias tentativas com a Capes, Maurício Azevedo, de 20 anos, recebeu a última resposta negativa no início do mês. "Minhas aulas começam no Brasil em agosto, mas a volta está prevista para setembro. Mesmo que a universidade abone, não consigo acompanhar o curso", diz ele, aluno de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - está com bolsa na Queen Mary, em Londres. O CsF é uma das apostas do governo federal em educação e pesquisa. A meta é enviar 101 mil estudantes e pesquisadores para o exterior até 2015. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.