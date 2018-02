Bolt não correrá os 400 metros nas Olimpíadas do Rio em 2016 O recordista jamaicano Usain Bolt não correrá os 400 metros nas Olimpíadas de 2016 no Brasil, por ser uma prova muito dura e que requer muito treino, disse o atleta detentor de 17 títulos em uma visita à Argentina, onde realizará demonstrações com esportistas locais.