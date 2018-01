Bomba acerta comboio na Somália e mata 3 soldados

O grupo militante al Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque, que atingiu o comboio enquanto se dirigia através da aldeia Gulwade, em Kismayu, na noite de sábado.

"A bomba foi dirigida a nosso comboio. Três soldados foram mortos", disse Ismail Hussein, um oficial de polícia na cidade.

Al Shabaab vem sendo consideravelmente enfraquecido por tropas da União Africana e do exército somali, perdendo porções do território no sul do país, mas tem executando ataques para mostrar que não está esgotado.

Moradores locais disseram que as tropas do comboio abriram fogo após a explosão, matando duas mulheres que estavam passando.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hussein, da polícia local, negou a informação: "As forças não mataram moradores após a explosão", disse ele.