Bomba caseira deixa três feridos em bar de Porto Alegre A explosão de uma bomba artesanal dentro de um bar de Porto Alegre deixou três pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira. Testemunhas ouvidas pela Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) contaram que o incidente ocorreu depois de uma discussão entre alguns freqüentadores do local. Um deles saiu do bar e voltou em seguida para arremessar o artefato em meio às pessoas. A Brigada Militar fez buscas na região central da cidade, mas não encontrou o suspeito. Os feridos foram levados a um pronto-socorro, onde um ficou internado, com queimaduras.