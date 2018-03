Bomba deixa dezenas de feridos em Belarus

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba de fabricação caseira durante um concerto na capital de Belarus, Minsk, na madrugada de sexta-feira, hora local. O concerto estava sendo realizado no centro da cidade para marcar a independência da ex-nação soviética. O presidente Alexander Lukashenko, criticado pelos Estados Unidos e União Européia pelo seu estilo autocrático de governo, estava presente ao concerto. A explosão já está sendo investigada. Não há nenhum motivo claro e, segundo a polícia, pode ter sido um ato de vandalismo. A bomba explodiu pouco depois da meia-noite, quando milhares de pessoas estavam reunidas no show, em um memorial de guerra ao ar livre. Inquérito Segundo um porta-voz do presidente, Lukashenko teria reagido à explosão indo ao local pessoalmente para inspecionar a cena. A polícia informou que foram encontrados parafusos e porcas no local. Segundo a mídia estrangeira, este tipo de atentado é sem precedentes em Belarus, país que é controlado com mão de ferro por Lukashenko. Belarus se tornou independente da União Soviética em 1991, mas segundo o correspondente James Rodgers, da BBC em Moscou, Lukashenko manteve muitas das características do antigo governo soviético. O Ocidente já criticou duramente o presidente pelo tratamento dispensado aos opositores políticos. Seus correligionários, no entanto, argumentam que Lukashenko protegeu o país da instabilidade sofrida por muitas outras ex-repúblicas soviéticas durante a década de 90. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.