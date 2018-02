Bomba explode perto da embaixada britânica no Barein

Uma bomba instalada dentro de um veículo explodiu em frente à embaixada britânica em Manama, capital do Barein, na manhã deste domingo, 4, disse o Ministério do Interior do país.

"Dada a força da explosão e os estilhaços deixados por ela, uma substância altamente explosiva foi utilizada", disse um porta-voz do ministério em comentários postados no microblog Twitter de uma conferência de imprensa. "A explosão foi resultado de um pacote colocado sob o pneu dianteiro."

Segundo um porta-voz da embaixada britânica, não houve feridos no incidente, informação confirmada pelo Ministério do Interior local.

O Reino Unido desconhece se a embaixada foi um alvo deliberado de um ataque. O porta-voz disse não querer especular sobre as causas da explosão e se limitou a dizer que o país está em contato com as autoridades do Barein.