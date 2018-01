Bomba mata um policial no Cairo, dizem fontes de segurança

Esse é o segundo atentado contra a polícia na capital egípcia neste fim de semana.

O Egito enfrenta uma insurgência que já matou centenas de soldados e policiais desde que o exército removeu o presidente islamita Mohamed Mursi, no verão de 2013, na sequência de protestos em massa contra o seu governo.

A força da explosão deste domingo deixou uma cratera no chão. As fontes deram relatos conflitantes sobre se a bomba foi colocada dentro de um carro ou próximo a ele.

Dois dos feridos também eram policiais, enquanto o terceiro era um civil, afirmaram as fontes.

No sábado, duas bombas explodiram perto de uma delegacia de polícia no distrito residencial de Imbaba, sem causar vítimas.

A maioria dos ataques ocorrem na Península do Sinai, uma região remota, mas estratégica na fronteira com Gaza, Israel e do Canal de Suez, mas atentados de menor escala tornaram-se cada vez mais comuns no Cairo e em outras cidades.

(Por Shadi Bushra)