Bombeiro resgata 18º corpo em Macapá Os últimos dois corpos de mortos no naufrágio ocorrido sábado, 12, em Macapá, foram encontrados na manhã desta terça-feira, 15, no porão da embarcação. Com o resgate dos corpos da presidente da CUT-AP, professora Benedita Odete Gomes Figueiredo, e de Raimunda Flora, o Corpo de Bombeiros deu por encerrada as buscas. Dezoito pessoas morreram. Segundo a Capitania dos Portos, o barco tinha capacidade para 40 passageiros e 3 tripulantes, mas no momento do naufrágio estava com 64 passageiros a bordo. A embarcação participava do Círio Fluvial.