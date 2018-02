Bombeiros acham outro corpo em rescaldo de favela Os bombeiros localizaram na manhã de hoje mais um corpo carbonizado no prédio abandonado que foi destruído pelas chamas nesta quinta-feira, na região de Campos Elísios, no Centro de são Paulo. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o corpo carbonizado foi encontrado no primeiro andar do prédio, onde funcionava o Moinho Matarazzo. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.